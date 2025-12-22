Lista spitalelor din București care asigură urgențele de Crăciun

Direcția de Sănătate Publică a municipiului București informează cu privire la faptul că nouă unități medicale din Capitală vor asigura urgențele de Crăciun.

Astfel, în zilele de 25 și 26 decembrie, vor oferi asistență medicală de urgență:

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca – tel: 021/599.23.00;

Spitalul Clinic de Urgență Universitar – tel: 021.318.05.23 și 021.601.24.00 ;

Spitalul Clinic de Urgență ‘Sf. Pantelimon’ – tel: 021/255.40.99;

Spitalul Clinic de Urgență ‘ Sf. Ioan’ – tel: 021/334.51.90;

Spitalul Clinic de Urgență ‘ Bagdasar-Arseni’ – tel: 021/334.30.25;

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’ – tel: 021/316.93.66;

Spitalul Clinic de Urgență Copii ‘M.S. Curie’ – tel: 021/460.30.26.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru, cu mențiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală, se arată într-un comunicat al Direcției de Sănătate Publică. Solicitările populației vor fi preluate la 112.