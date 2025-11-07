Medicii din Grecia sunt în grevă. Denunță situația „mizerabilă” din spitale

Proteste de amploare ale medicilor, la Atena. Aceștia reclamă situația „mizerabilă” din spitalele din Grecia, generate de lipsa finanțării. Sistemul public de sănătate al Greciei se confruntă cu o gravă subfinanțare din partea statului. 

Medicii susțin că din cauza deficiențelor pe care le întâmpină sistemul public de sănătate al Greciei, viața pacienților este pusă în pericol.

Pacienţii suferă. Viaţa lor este pusă în pericol de deficienţele sistemului” spitalicesc public, în ciuda „eforturilor supraomeneşti” ale personalului aflat la limita „epuizării profesionale” atrag atenția reprezentanții Federației Panelene a Angajaților din Spitalele Publice, notează News.ro.

Ca răspuns al mesajului transmis de sindicaliști, medicii și alte categorii ale personalului medical s-au adunat la Atena într-un protest de amploare. Sectorul public de sănătate din Grecia a fost puternic afectat de criza financiară dintre 2008 și 2018.

Sindicatele denunță subfinanțarea gravă. În prezent, cheltuielile pentru sănătate ating doar 8,5% din PIB în Grecia, sub media țărilor din Uniunea Europeană.

