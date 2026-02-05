Medicul Adrian Pană: La noi, o parte din pacienţii cu cancer se pierd între specialişti extraordinari

Medicul Adrian Pană, medic primar de sănătate publică şi management în cadrul INSP, susţine că o parte dintre bolnavii de cancer nu au un traseu clar şi se pierd între specialişti ”extraordinari”, dar care sunt atât de ocupaţi încât nu comunică unul cu altul pentru a evalua situaţia bolnavului.

Cu siguranţă că oncologul e dirijorul echipei, dar ai nevoie de chirurg, ai nevoie de radioterapeut, ai nevoie de radiolog, de anatomo-patolog, ai nevoie de genetician de multe ori. Ai nevoie de o multitudine de specialităţi care să-ţi ofere cel mai bun pachet care e adecvat pentru tine. Din păcate la noi, o parte din pacienţi se pierd între specialişti extraordinari. Nu că nu am avea acei specialişti, ci pentru că ei sunt atât de ocupaţi încât nu pot să comunice unul cu altul”, a precizat medicul Adrian Pană.

El a adăugat că un pacient, pentru că nu are un traseu foarte clar, întotdeauna va suna pe cineva, pentru a recomanda un anume medic.

”Ştiţi, neavând un traseu foarte clar, întotdeauna suni pe cineva care să-ţi recomande pe cineva şi care poate fi opţiunea care face diferenţa între viaţă şi moarte. Dar chirurgul respectiv nu are timp sau el crede că face bine operând încă un caz. Nu mai are timp să stea în comisia multidisciplinară să discute cazul cu laboratorul, cu examenul histopatologic, cu oncologul, cu radioterapeutul. Şi atunci ceva se pierde. Pierzi speranţă din viaţa ta”, a afirmat medicul Adrian Pană.

Pe de altă parte, Adrian Pană susţine că în România lipseşte o hartă cu numărul de medici din fiecare judeţ.

”Cred că e nevoie în primul rând de o altă gândire, pentru că în momentul ăsta ce ne lipseşte nouă este o hartă. Noi nu avem o hartă clară, nu a locului unde este spitalul. Dar dacă pe mine mă întrebaţi la ora asta câţi diabetologi sau oncologi sunt în judeţul Ialomita, judeţul meu de baştină, unde m-am născut, credeţi-mă, mi-e greu să vă spun”, a adăugat medicul Adrian Pană.