Mesaj pentru populație privind vaccinare antigripală al Societății Române de Medicina Familiei

Sezonul gripal a debutat oficial, dar foarte puțini oameni s-au imunizat. Pe această cale, reprezentanții Societății Române de Medicina Familiei fac apel la populație să se vaccineze antigripal.

„Societatea Națională de Medicină a Familiei (SNMF) dorește să aducă la cunoștința medicilor de familie și a populației că Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat debutul sezonului gripal în România. În acest context, reamintim că ne aflăm în plină campanie de vaccinare și facem apel la întreaga populație să meargă la medicul de familie pentru vaccinarea antigripală anuală. În prima săptămână din decembrie au fost raportate peste 3.000 de cazuri de gripă clinică la nivel național, de două ori mai multe decât în săptămâna precedentă” potrivit unui comunicat de presă.