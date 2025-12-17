Ministerul Muncii solicită buget pentru programul național de fertilizare in vitro

Florin Manole, ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, anunţă că va solicita, pentru programul de fertilizare in vitro, un buget similar cu cel din acest an, care a permis finanţarea a aproximativ 6.400 de beneficiari. Manole speră ca, pe lângă bugetul naţional, să primească şi finanţare europeană pentru acest program, astfel încât în 2026 numărul beneficiarilor să se dubleze.

”Pentru programul pe anul ăsta, lucrurile au mers foarte bine, cred eu. Pentru anul viitor, solicitarea de la bugetul de stat o vom face similară cu ce am avut bugetat în anul acesta şi sper că fondurile europene, aşa cum am discutat cu domnul Pîslaru (ministrul Proiectelor Europene – n.r.) şi pare că am găsit o soluţie, zic pare, deşi sunt extrem de optimist, dar cred că trebuie să aşteptăm să se usuce cerneala pe o hârtie. Ministerul Fondurilor Europene e un partener onest cu Ministerul Muncii pe această temă, asta e fără discuţie. Doar că sunt nişte proceduri care trebuie îndeplinite, inclusiv în comunicarea cu Comisia. Acei bani ar fi bine să fie un surplus peste bugetul pe care l-am avut anul acesta”, a afirmat ministrul Muncii, potrivit News.ro