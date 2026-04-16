Ministrul Mediului a depus mai multe sesizări în cazul panourilor cu mesaje false anti-cezariană

Într-o postare pe rețelele de socializare, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, anunță că a făcut mai multe sesizări în cazul panourilor cu mesaje false anti-cezariană.

Sesizările au fost înaintate către ANPC, Primăria București și primăriile de sector.

„Tocmai am trimis, împreună cu Cynthia Păun (deputat USR care a semnalat pe Facebook existenţa panourilor – n.r.), o sesizare către ANPC, Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector pentru această campanie de fake news care se doreşte campanie medicală. Panourile nu au cum să rămână cu aceste mesaje în spaţiul public şi există şi prevederi clare cu amenzi care se pot aplica” potrivit unei postări făcută de Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului susține că este încălcată legislația în domeniul publicității și al sănătății.

„Femeile nu au nevoie de pseudo-ştiinţă vândută pe panouri publicitare. Au nevoie servicii publice decente, de sfaturi ale unor profesionişti reali, de autorităţi care le protejează drepturile. În anul 2026 trebuie să se înţeleagă clar: legea e lege pentru toţi şi când o încalci trebuie să urmeze şi consecinţe. Aici legea e clar încălcată” mai spune Diana Buzoianu.