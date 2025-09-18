Misiune umanitară în Fâșia Gaza a Forțelor Aeriene Române

Țara noastră a organizat miercuri o nouă misiune de sprijin pentru populația civilă din Fâșia Gaza. În țara noastră a fost aduși 10 pacienți grav afectați de lipsa accesului la tratament medical, alături de 28 de membri de familie.

Departamentul pentru Situații de Urgență a precizat faptul că aeronava MApN a decolat la primele ore ale dimineții de pe Aeroportul Otopeni, cu destinația Israel, unde a aterizat în jurul orei 13,00.

După efectuarea evaluării medicale, a urmat îmbarcarea pacienților și a aparținătorilor, avionul decolând din Istrael, la ora 18,00. La ora 22:15, a avionul a aterizat la București – Baza 90 Transport Aerian Otopeni.

”Pe toată durata transportului, asistenţa medicală a fost asigurată de către o echipă formată dintr-un medic şi un asistent din cadrul UPU-SMURD a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, respectiv un medic şi doi sanitari de la MApN. Pentru buna desfăşurare a misiunii, la bordul aeronavei a fost şi un ofiţer de legătură din cadrul IGSU”, a transmis DSU.

De asemenea, după aterizare, pacienţii şi aparţinătorii au beneficiat de asistenţa medicală şi transport din partea echipajelor ISU Bucureşti-Ilfov.

Misiunea a fost executată în urma solicitărilor primite de la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Situaţii de Urgenţă al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, din cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.