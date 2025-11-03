MS: Cum arată stocurile de vaccin din România

Ministerul Sănătății anunță că face demersuri pentru actualizarea constantă a stocurilor de vaccinuri și pentru asigurarea adecvată a fondurilor necesare Programului Național de Vaccinare.

Ministerul Sănătății arată că vaccinarea este cea mai sigură cale de a preveni bolile, protejând viețile a milioane de oameni.

„Vaccinurile incluse în Calendarul Naţional de Vaccinare protejează copiii împotriva unor boli ca hepatita B, tuberculoza, tetanosul, difteria, tusea convulsivă, poliomielita, infecţiile cu Haemophilus influenzae tip B, infecţiile pneumococice, rujeola, rubeola şi oreionul. Ministerul Sănătăţii depune eforturi constante pentru finanţarea adecvată a Programului Naţional de Vaccinare şi pentru achiziţionarea vaccinurilor necesare imunizării copiilor”, potrivit Ministerului Sănătății.

Conform unei centralizări, la data de 13 octombrie, situaţia stocurilor se prezenta astfel: vaccin BCG – 258.166; Hepatititc B – 136.100; Hexacima – 387.544; Pneumococic – 429.070; ROR – 241.548; Tetraxim – 187.139; Adacel – 178.129.