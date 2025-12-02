Nămolul de la Vulcanii Noroioși, fără calități terapuetice

Autoritățile locale din Scorțoasa, comuna buzoinană pe raza administrativă a căreia se află zona Vulcanilor Noroioși arată că nămul produs de vulcani nu are calități terapeutice testate.

Totodată, aceleași informații sunt oferite și de Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie. Instituția nu confirmă calitățile terapeutice ale nămolului.

„Noi am solicitat să ne spună ce proprietăţi terapeutice are noroiul. Ne-au spus doar caracteristicile fizico-chimice. Pentru ce am cerut noi, au spus că e nevoie de mai multe analize.”, explică primarul comunei, Vasile Săcuiu, potrivit News.ro.

Vulcanii Noroioşi sunt formaţi prin erupţii de gaze naturale care străbat solul argilos şi pânza freatică, împingând la suprafaţă un amestec de apă şi argilă care, prin uscare, formează conuri asemănătoare unor vulcani în miniatură.

