Numărul medicilor care s-au înscris pentru obținerea atestatului de medicină transfuzională

Zeci de medici din România, care nu dețin specializare în medicina transfuzională, s-au înscris la cursurile în urma cărora vor obține un atestat pentru această specializare.

„Este un lucru extem de important, lansarea acestui atestat este un moment de referinţă pentru întreg sistemul de sănătate din România. Este recunoaşterea formală a unui domeniu esenţial. (…) Sunt specialişti din mai multe domenii, de la medici care lucrează în centrele de tranfuzie, cu specialităţi diferite, până la medici care lucrează în spitale, de asemenea de diferite specialităţi” susține Lucica Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București.

Atestatul are 13 module de pregătire, care pornesc de la discuția cu donatorul și până la reacțiile adverse pe care pacientul le poate suferi post-transfuzie.