Otravă de șobolani, descoperită în borcane cu hrană pentru bebeluși

Borcanele cu hrană pentru bebeluși, produsă de un brand renumit în acest domeniu, ar fi fost contaminate în mod voluntar cu otravă pentru bebeluși.

Alimentele contaminate au fost descoperite în Cehia, Austria și Slovacia. Se pare că s-a încercat șantajarea companiei producătoare.

Este vorba despre cinci borcane cu hrană pentru copii, produsă de o companie cunoscută din Germania, în care s-a descoperit otravă pentru șobolani. Cele 5 borcane au fost recuperate în Austria, Cehia și Slovacia.

Producătorul german a anunțat faptul că, din motive de siguranță, un întreg sortiment de borcane a fost retras din peste 1000 de supermarketuri din Austria.

„Suntem victima unei încercări de extorcare” a anunțat compania producătoare.