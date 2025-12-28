Pacienți cu arsuri grave, transferați în Belgia

În urma unei explozii care s-a produs într-un bloc din orașul Onești, două persoane au suferit arsuri de peste 60% din suprafața corpului. Ministerul Sănătății informează cu privire la faptul că cei doi pacienți au fost transferați către un spital din Belgoua.

„Cei doi pacienți cu arsuri severe, cu peste 60% din suprafața corporală, în urma exploziei de la Onești, județul Bacău, au fost transferați în condiții de siguranță la un spital din Belgia, unde pot beneficia de tratament specializat de înalt nivel” precizează Ministerul Sănătății.

Deflagrația s-a produs într-un bloc din Onești chiar în seara de Crăciun. Cei doi pacienți care au suferit arsuri sunt o femeie și un bărbat de 31 de ani.

„Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat două autospecie de intervenţie cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru salvare de la înălţime. Totodată, din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău s-a deplasat un echipaj. Sosiţi la faţa locului pompierii băcăuani au constatat evenimentului s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi dintr-un bloc de tipul P+3 etaje” a transmis ISU Bacău imediat după producerea deflagrației.

