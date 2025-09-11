Mii de copii din România, nevaccinați pentru boli grave precum rujeola. Specialiștii dau vina pe pandemie

În România, copiii sunt expuși riscului de a se îmbolnăvi de afecțiuni considerate eradicate, pentru că părinții refuză să-i vaccineze. Tusea convulsivă, rujeola sau chiar poliomielita au revenit pentru că numărul copiilor imunizați este tot mai mic. Specialiștii pun pe seama pandemiei de COVID-19 toată această situație.

„Cifrele ne arată că pe toate vaccinurile incluse în calendarul de vaccinare din România există un trend descrescător continuu, însă pandemia de COVID-19 a accentuat scăderea. Și dacă ne uităm rapid și facem o comparație între ce era înainte de pandemie și anii de după pandemie, vedem o scădere dramatică cu aproape 20% procente, pe alocuri chiar mai mult” susține dr. Aurora Stănescu, medic primar epidemiolog în cadrul Instititului Național de Sănătate Publică, șef secție Supraveghere și Control Boli Transmisibile, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Cea mai semnificativă scădere a ratei de vaccinare este pentru vaccinul ROR care oferă protecție împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei.

„Cea mai dramatică este scăderea atât pentru administrarea primei doze, cât și pentru administrarea celei de-a doua doze a vaccinului ROR, rujeolă-oreion-rubeolă. Este și explicația faptului că în 2023 și 2024, România s-a confruntat cu o a doua epidemie de rujeolă din ultimii 10 ani” mai spune dr. Aurora Stănescu, medic primar epidemiolog în cadrul Instititului Național de Sănătate Publică, șef secție Supraveghere