Pericolul ascuns din fructele de mare: Midiile, rapanele și șprotul sunt contaminate cu microplastice

Cele mai consumate fructe de mare sunt, de cele mai multe ori, contaminate cu microlplastice.

Acest avertisment a fost lansat de cercetătorii români, pe baza unui studiu care vizează specii precum midiile, rapanele și șprotul, întâlnite pe coasta Mării Negre de la noi.

Datele au arătat că microplasticul este prezent în organele digestive ale acestor animale marine, dar și în țesutul lor moale. Totuși cercetarea nu a scos la iveală faptul că, preparate la temperaturi înalte, consumul lor ar fi nociv pentru oameni.

Studiul a fost realizat de cercetătorii Institutului Național de Cercetare Marină „Grigore Antipa” din Constanța.

Microplasticele ajung în lanțulk trofic, de la pradă la prădător, iar cea mai mare cantitate provine din fibre, adică din plasele de pescuit și din haine.

Speciile de la noi sunt expuse poluării şi pentru că se află în zona de vărsare a Dunării în mare. Fluviul transportă zilnic peste 4 tone de plastic.