Pot fi eliberate antibiotice fără rețetă? Iată ce spune legea

În vara acestui an a fost adoptat Ghidul farmacistului pentru consilierea și eliberarea fără rețetă medicală a unei doze de antibiotic pentru 48 de ore. Documentul a fost publicat și în Monitorul Oficial, însă legea spune că farmacistul are posibilitatea, dar nu este obligat, să elibereze un astfel de medicament fără rețetă medicală.

Ghidul farmacistului pentru consoliere și eliberare în farmacia comunitară a dozelor de antibiotic pentru 48 de ore a fost aprobat de Ministerul Sănătății în iunie 2025 și, ulterior, publicat în Monitorul Oficial.

„ Farmacistul are posibilitatea, respectiv dreptul (şi nu obligația) de a recomanda şi a elibera, în urma discuției cu pacientul şi în funcție de simptomele relatate de pacient, tratamentul antibiotic necesar pentru 48 de ore, în lipsa unei prescripții medicale, în situațiile descrise de prezentul ghid” potrivit documentului oficial.

Noua reglementare se aplică însă doar pentru 85 de antibiotice ce pot fi eliberate, la urgență, în 48 de ore, fără rețetă prescrisă de medic.

Ghidul îi obligă însă pe farmaciști să le recomande pacienților care solicită tratamet cu antibiotice să meargă la medic pentru consultații de specialitate.

„ În baza simptomelor sau semnelor relatate de pacient, farmacistul nu stabilește un diagnostic, ci îi aduce în atenţie pacientului anumite aspecte care pot să indice o posibilă cauză a problemei de sănătate şi de asemenea subliniază întotdeauna importanta consultării unui medic ” conform Ghidului.