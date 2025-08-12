Premieră în Europa: Intervenții chirurgicale efectuate pe pacienți aflați la 300 km distanță

O echipă de chirurgi din orașul polonez Gdansk, situat în nordul țării, a efectuat două operații chirurgicale, pe pacienți aflați la 300 km distanță. Intervențiile au fost posibile cu ajutorul roboților chirurgicali, iar oficialii polonezi susțin faptul că operațiile sunt unice în Europa.

Medicii care au realizat operațiile se numesc Piotr Suwalski și Pawel Wisz, din cadrul Institutului Medical Național al Poloniei. Aceștia au utilizat instrumente robotizate, special concepute pentru a putea realiza intervențiile de la distanță.

Pentru realizarea operației s-a folosit platforma chirurgicală robotizată EDGE MP1000, fiind efectuate o operație de bypass cardiac și o prostatectomie.

Institutul Medical Național din Polonia a raportat că pacienții s-au simțit bine „după primele intervenții de telechirurgie între două spitale din Europa”, urmând ca aceștia să fie externați în cel mai scurt timp.

Oficialii instituției susțin faptul că vor să extindă acest program de formare profesională a chirurgilor, declarând că astfel se deschide o nouă etapă în dezvoltarea telemedicinii în Polonia și Europa.