Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat cercetătorilor care au descoperit „Toleranța imunitară periferică”

La ediția din acest an a decernării Premiilor Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, distincția le-a revenit cercetărilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru „descoperirea privind toleranța imunitară”.

Comisia care le-a decernat premiul celor trei oameni de știință a apreciat faptul că datorită descoperii lor s-au făcut posibile noi metode de tratament pentru cancer și boli autoimune. Comitetul Nobel susține că în acest moment există mai multe tratamente în fază de studii clinice.

Laureații din acest an ai Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină sunt Mary E. Brunkov (Institutul pentru Biologie Sistemică – Seattle, SUA), Fred Ramsdell (Sonoma Biotherapeutics – San Francisco, SUA) și Shimon Sakaguchi (Universitatea Osaka – Osaka, Japonia).

Descoperirea oamenilor de știință arată cum este ținut sub control sistemul imunitar.

„Descoperirile lor au fost decisive pentru înţelegerea modului în care funcţionează sistemul imunitar şi a motivului pentru care nu dezvoltăm cu toţii boli autoimune grave” susține Olle Kämpe, preşedintele Comitetului Nobel.

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat de 115 ori unui număr de 229 de laureați între 1901 și 2024. Victor Ambros şi Gary Ruvkun au fost recompensaţi anul trecut „pentru descoperirea microARN-ului şi rolul acestuia în reglarea post-transcripţională a genelor”.