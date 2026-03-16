Prima Play este acum disponibilă pe majoritatea televizoarelor din România

Descarci din App Store, deschizi din telecomandă, și ai acces la 5 canale Prima Sport cu meciuri live, plus peste 60 de televiziuni. Totul cu un abonament de 29,99 lei/lună sau gratuit, dacă vrei să testezi mai întâi.

Dar Prima Play înseamnă și mai mult. Accesezi rapid și ușor orice emisiune sau orice film dorești să vizionezi din grila Prima TV, Prima News, Prima World and Travel, Prima Comedy, Prima History, Cinemaraton, Agro TV, Nostalgia TV sau Medika TV. Cu pachetul “Premium”, accesibil cu un abonament lunar de doar 29,99 lei, poți alege când să urmărești meciul sau programul tău preferat. Ai acces non-stop la rezumatele partidelor importante sau la înregistrările emisiunilor tale preferate. Nu pierzi nimic din ceea ce te interesează, cu aplicația Prima Play. Și poți viziona totul, la cea mai bună calitate, pe ecranul televizorului tău.