Prima Play este acum disponibilă pe majoritatea televizoarelor din România

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Prima Play tocmai a devenit și mai accesibil. Acum îl găsești direct în meniul televizorului tău: Samsung, Sony, Philips, Hisense, TCL și orice alt brand cu Google TV.
 
Descarci din App Store, deschizi din telecomandă, și ai acces la 5 canale Prima Sport cu meciuri live, plus peste 60 de televiziuni. Totul cu un abonament de 29,99 lei/lună sau gratuit, dacă vrei să testezi mai întâi.
Cu acest abonament urmărești meciuri live din Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga și Superliga, plus rezumate, reluări și tot conținutul on-demand din rețeaua Prima.
 
Dar Prima Play înseamnă și mai mult. Accesezi rapid și ușor orice emisiune sau orice film dorești să vizionezi din grila Prima TV, Prima News, Prima World and Travel, Prima Comedy, Prima History, Cinemaraton, Agro TV, Nostalgia TV sau Medika TV. Cu pachetul “Premium”, accesibil cu un abonament lunar de doar 29,99 lei, poți alege când să urmărești meciul sau programul tău preferat. Ai acces non-stop la rezumatele partidelor importante sau la înregistrările emisiunilor tale preferate. Nu pierzi nimic din ceea ce te interesează, cu aplicația Prima Play. Și poți viziona totul, la cea mai bună calitate, pe ecranul televizorului tău.
 
Testează aplicația gratuit.
Cu Prima Play alegi singur nivelul de acces pe care vrei să-l deblochezi. După ce ai descărcat aplicația în meniul televizorului tău, ai acces la conținutul gratuit oferit de aplicație. O poți testa, fără nici un efort. Pentru a accesa și mai mult conținut, ai posibilitatea de a-ți crea un cont și deblochezi accesul la “conținutul logat”.
Te bucuri din plin de toate exclusivitățile pe care le oferă aplicați Prima Play, cu abonamentul “Premium”. Poți afla detalii despre plată și alte amănunte de pe site-ul https://www.primaplay.ro/
Categorii: Exclusiv
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