Primul centru din Ilfov pentru copiii cu dizabilități se deschide la Vidra

Vidra este localitatea din județul Ilfov unde a fost inaugurat primul centru de zi dedicat copiilor cu dizabilități. În această unitate pot primi îngrijiri medicale copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.

„La cheie! Aşa arată clădirea în care va funcţiona primul centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi din judeţul Ilfov. Locaţia este în Vidra – aici vor fi copiii cu vârste între 3 şi 18 ani, expuşi riscului de a fi separaţi de familie, în special din cauza dizabilităţii” susțin oficialii Consiliului Județean Ilfov, instituție prin intermediul căreia s-a realizat centru.

În cadrul acestei unități, copiii vor beneficia de programe de kinetoterpaie și masaj, consiliere pihologică (ce va viza și familiile din care micii beneficiari provin), precum și terapii ocupaționale. Acest centru se adresează tuturor celor peste 1800 de copii cu dizabilități din județul Ilfov.