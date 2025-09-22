Program de inteligență artificială care poate prezice apariția a 1000 de boli

Oamenii de știință au dezvoltat un soft de inteligență artificială care poate prezice predispoziția către un număr de peste 1000 de afecțiuni.

Programul poate spune cu precizie dacă un pacient are predispoziție către cancer, boli de inimă sau alte boli cu 10 ani mai devreme decât debutul primelor simptome, potrivit studiului publicat în Journal Nature, potrivit Euronews.

„Acesta este începutul unei noi metode de a înțelege corpul uman și progresia bolilor” susține Mortiz Gerstung, membru al echipei care a dezvoltat softul, în cadrul Centrului de Cercetare a Cancerului din Germania. Cercetătorii spun că programul de inteligență artificială este cel mai mare care poate demonstra felul în care AI poate fi utilizat în beneficiul pacienților.

Programul a fost antrenat să analizeze datele medicale a peste 400 de mii de oameni din Marea Britanie, apoi a fost testat utilizând datele medicale a peste 1,9 milioane de oameni din Danemarca.

Softul nu poate spune însă cu precizie diagnostice în cazul unor boli greu de anticipat, așa cum sunt cele infecțioase sau bolile mentale, ori complicațiile care pot apărea în timpul unei sarcini.

