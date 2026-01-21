Program de vizită restrâns din cauza sezonului gripal la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Programul de vizită pentru rudele pacienţilor internaţi la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu va fi restrâns, începând de miercuri, în contextul sezonului gripal.

În contextul epidemiologic actual, marcat de creşterea cazurilor de gripă de tip A şi viroze respiratorii specifice sezonului gripal, conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu anunţă restrângerea temporară a programului de vizită pentru aparţinătorii pacienţilor internaţi, ca măsură de prevenţie şi protejare a sănătăţii pacienţilor şi a personalului medical”, au anunţat, marţi, într-un comunicat de presă, reprezentanţii unităţii medicale.

Decizia a fost luată în conformitate cu normele epidemiologice, pentru limitarea riscului de transmitere a infecţiilor respiratorii în unitatea sanitară şi va intra în vigoare începând de miercuri.

”În plin sezon gripal, limitarea contactului cu persoane din exterior reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenire a răspândirii infecţiilor respiratorii în mediul spitalicesc. Rugăm aparţinătorii să dea dovadă de responsabilitate şi să respecte recomandările medicale, pentru protejarea pacienţilor, în special a celor cu imunitate scăzută”, a declarat dr. Maria Hirist, medicul epidemiolog al spitalului.