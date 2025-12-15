Programul național pentru AVC, buget de 66 milioane de lei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Târgu Mureș, că acest an se închide cu un buget de 66 de milioane de lei pe programul pentru accident vascular cerebral (AVC), suma fiind considerabil mai mare față de anul 2021, când bugetul a fost de 18 milioane de lei.

„Un alt domeniu important de care Târgu Mureșul este mândru sau eu sunt, cel puțin, mândru pentru ce se întâmplă la Târgu Mureș, este zona de radiologie intervențională, unde (…) centrul medical de aici a dat dovadă de excelență. Sunt tot mai multe trombectomii și tot mai multe intervenții care se realizează la nivel local. Atunci când am preluat zona de acțiuni prioritare, în noiembrie 2021, în momentul când am intrat în Ministerul Sănătății, bugetul național total pentru programul de finanțare pentru AVC era de 18 milioane de lei la nivel național. Astăzi, acum, când închidem anul 2025, discutăm despre un buget de 66 de milioane de lei care practic a crescut progresiv în ultimii ani și care a adus la tratarea a mii de pacienți de AVC prin proceduri moderne, trombectomii și, sigur, alte proceduri’, a afirmat Alexandru Rogobete într-o conferință de presă susținută la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Târgu Mureș.