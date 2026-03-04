PROIECT Concediile medicale ar putea fi plătite mai repede

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Un proiect legislativ ar putea obliga Casa Națională de Asigurări de Sănătate să ramburseze angajatorilor în 90 de zile sumele plătite pentru concediile medicale. În cazul întârzierilor ar putea fi aplicate penalități.

Acest proiect se află în lucru la Parlament, iar pe lângă obligația virării sumelor în 90 de zile, CNAS ar putea fi sancționată cu 0,01% pentru fiecare zi de întârzierea rambursărilor.

În ultimii ani, restanțele privind rambursarea banilor din concedii medicale au crescut, acumulându-se sume de miliarde de lei.

Din 1 februarie 2026 a intrat deja în vigoare o regulă potrivit căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită de CNAS sau de angajator. Prima zi de concediu este suportată de angajat (cu unele excepții).

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