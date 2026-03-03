Raport al Salvați Copiii România: Peste 13 mii de minore au devenit mame, în 2024

Salvați Copiii România atrage atenția asupra unei situații alarmante: în 2024, din 143.637 de nașteri, 13.018 au fost realizate de mame adolescente, dintre care 601 erau fete sub 15 ani. În 23 de cazuri este vorba despre al doilea copil, iar o adolescentă de nici 15 ani a devenit mamă pentru a treia oară. În total, pentru 652 de fete sub 19 ani, 2024 a însemnat deja a treia naștere, cifre care reflectă consecințele directe ale unui sistem legislativ ce nu reușește să protejeze copiii prin educație adecvată.

În prezent, Legea 272/2004 prevede că educația pentru sănătate, inclusiv componenta de educație sexuală, începe abia din clasa a VIII-a și doar cu acordul scris al părinților, ceea ce rămâne profund inadecvat, mai ales în contextul altor reglementări legale privind răspunderea penală de la 14 ani și consimțământul de la 16 ani în domeniile medical, civil și educațional.

Experiența internațională arată că educația sexuală timpurie reduce riscurile și sprijină deciziile responsabile ale adolescenților. În Danemarca, unde educația sexuală este obligatorie încă din 1930, rata nașterilor la adolescente este de 4 la 1.000, comparativ cu 34 la 1.000 în România (2023). În Olanda, educația sexuală începe încă de la grădiniță, abordând teme despre corp, relații și consimțământ, iar în Croația, educația sexuală este obligatorie și susținută de majoritatea părinților (70%) și adolescenților (80%).

Datele arată că accesul la informații corecte și oferite la timp nu grăbește debutul vieții sexuale, ci le oferă tinerilor instrumentele necesare pentru a lua decizii informate și responsabile, reducând riscul nașterilor precoce și al consecințelor asociate.