Gurmanzii preferă ardeiul iute în majoritatea preparatelor culinare pe care le consumă. Consumat în exces poate provoca probleme. De aceea, în acest articol, îți vom spune cât ardei iute e bine să pui în mâncare. Totodată, îți vom prezenta și beneficiile ardeiului iute pentru sănătate.

Pentru mâncăruri obișnuite precum ciorbe, tocănițe, paste sau sosuri, ardeiul iute mediu, de tipul celor românești sau jalapeño, se folosește în cantități între 5 și 15 grame. Această cantitate este suficientă pentru a oferi aromă și un nivel moderat de iuțeală fără să domine gustul preparatului.

Dacă vrei ca mâncarea ta să aibă un gust mai puțin iute, orientează-te spre o cantitate care să nu depășească 4 grame de ardei iute.

Cât arde iute e bine să pui în mâncare

Oamenii de știință au studiat la rândul lor cantitatea de ardei iute ce trebuie pusă în mâncare. Ei au analizat efectele capsaicinei, substanța din compoziția ardeiului iute responsabilă cu gustul picant, o asupra organismului.

Publicat în anul 2013 în „Physiologi & Behavior”, studiul „Efectele acute ale capsaicinei asupra consumului de energie și oxidării grăsimilor” prezintă date despre cantitatea de ardei iute pe care o putem la o masă. „O masă care conține 2,5 mg de capsaicină a crescut în mod semnificativ oxidarea grăsimilor și consumul de energie”, scriu autorii studiului.

Un alt studiu, publicat în revista „Nutrients”, în anul 2017, arată că 4 grame de capsaicină, la o masă, pot reduce nivelul de trigliceride din organism.

Beneficiile ardeiului iute

Capsaicina stimulează metabolismul și poate ajuta la arderea mai rapidă a caloriilor. Consumul regulat de ardei iute poate contribui la reducerea apetitului și la menținerea unei greutăți echilibrate.

De asemenea, picantul are efecte antiinflamatoare și poate ajuta la îmbunătățirea circulației sanguine. Ardeiul iute este bogat în vitamina C, motiv pentru care poate susține sistemul imunitar. De aceea e potrivit a fi consumat mai ales în sezonul rece.