Reuniune a specialiștilor în chirurgie cardiovasculară și cardiologie pentru a limita efectele bolii care ucide sute de mii de români anual. Întâlnirea are loc la Cluj

Specialiști din întreaga țară în chirurgie cardiovasculară și cardiologie se reunesc zilele acestea la Cluj, în cadrul Congresului Național „Advances in Cardiology and Cardiovascular Surgery”. Această conferință este dedicată progreselor realizate în aceste domenii ale medicinei și, totodată, reprezintă un mijloc prin care specialiștii caută soluții pentru a lupta împotriva bolilor de inimă – afecțiuni a căror mortalitate rămâne în creștere în România.

Cele mai recente date statistice arată că, anual, în România, peste 150.000 de oameni mor din cauza bolilor de inimă. Pentru a opri acest fenomen, este nevoie de investiții în educație medicală, prevenție și infrastructură.

Prof. Dr. Adrian Molnar, Director Medical al Institutului Inimii „Niculae Stăncioiu” din Cluj-Napoca, susține că 60% din decesele înregistrate în fiecare an în România sunt provocate de bolile de inimă.

„Aproximativ 60% dintre decesele înregistrate anual în România sunt cauzate de afecțiuni cardiovasculare. Acesta este și motivul pentru care cardiologia și chirurgia cardiovasculară sunt foarte dezvoltate atât în România, cât și în restul Europei, ele reprezentând o cauză majoră de mortalitate și în celelalte țări. Este o rată din ce în ce mai mare a acestor afecțiuni”, susține medicul Adrian Molnar.

Congresul Național „Advances in Cardiology and Cardiovascular Surgery” are drept scop identificarea unor intervenții rapide, sigure și mai puțin traumatizante pentru pacienți. Tratamentele mai bune cresc, fără îndoială, șansele la viață pentru bolnavii diagnosticați cu afecțiuni cardiovasculare.

Cele mai frecvent diagnosticate probleme cardiovasculare sunt bolile vaselor inimii, mai spun specialiștii. „Cele mai des întâlnite probleme cardiovasculare sunt cele coronariene – adică bolile vaselor inimii – și cele valvulare, adică cele care afectează valvele inimii. Acestea se pot trata, în prezent, prin două modalități: chirurgical sau, mai nou, minim invaziv, intervențional. Iar acest congres tocmai asta face: creează o frumoasă intersecție între cele două specialități”, susține medicul cardiolog Alexandru Achim.

Congresul reprezintă o oportunitate de a discuta cele mai noi descoperiri în domeniul chirurgiei cardiovasculare și cardiologiei, punându-se accentul pe acele terapii minim invazive care pot aduce beneficii atât în cazul adulților, cât și al copiilor.

„Momentan, cea mai mare provocare, consider, este tratamentul în siguranță, eficient și complet al tuturor pacienților cardiovasculari, având în vedere că avem de-a face cu pacienți tot mai vârstnici, tot mai bolnavi, cu patologii tot mai complexe, pentru care trebuie să găsim soluții eficiente, sigure și într-un timp limitat, pentru a-i putea reintegra în viața lor normală”, susține și medicul primar cardiolog Mihai Cocoi.

Rolul primordial al acestor întâlniri este acela de a aduce știința mai aproape de pacienți, cu ajutorul medicilor specialiști.

„Este o manifestare devenită deja tradiție pentru Cluj, este organizată de Institutul Inimii și are o largă participare națională și internațională a cardiologilor și chirurgilor cardiovasculari din România și din Europa”, a adăugat Prof. Dr. Adrian Molnar, Directorul Medical al Institutului Inimii „Niculae Stăncioiu”.

În cadrul congresului se vor desfășura și ateliere practice, dedicate medicilor rezidenți, asistenților medicali și tehnicienilor perfuzioniști.