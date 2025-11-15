Rezidențiat 2025: S-au înscris 10.000 de canidați

Duminică se va desfășura concursul de Rezidențiat. Anul acesta participă 10.000 de candidați, iar aproape jumătae dintre aceștia vor concura la UMF „Carol Davila” București.

La nivel naţional, concursul de rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara şi va aduna la start 10.147 de candidaţi(10.575 de candidaţi/an 2024) care îşi vor disputa şansele pentru ocuparea celor 5.079 de locuri (4.961 locuri/ an 2024) şi 295 de posturi (237 posturi/an 2024).

În centrul universitar Bucureşti, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” vor susţine concursul de intrare în rezidenţiat cei mai mulţi candidaţi, peste 37% din totalul candidaţilor înscrişi la nivelul întregii ţări 3.881: 2.678 pentru domeniul medicină, 809 pentru domeniul medicină dentară şi 394 pentru domeniul farmacie.