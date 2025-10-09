România: Discrepanțe majore între orașele mari și cele mici privind accesul copiilor cu autism la terapii specifice

Între orașele mici și cele mari din România există diferențe semnificative nu doar din punct de vedere al dezvoltării economice, cât și din punct de vedere al accesului la servicii medicale. În timp ce orașele mari dispun de centre specializate în care copiii cu autism au acces la tratament și terapii specifice, în orașele mici se constantă o lipsă a acestor centre.

„Este o diferenţă foarte mare, din păcate, între oraşele mari, gen Bucureşti, Cluj, Iaşi, Constanţa, Braşov, unde au început să se înfiinţeze din ce în ce mai multe centre de terapie şi atunci şi informaţia ajunge mai uşor către părinţi. În oraşele mari, în ultimii ani, a scăzut destul de mult vârsta la care părinţii merg cu copilul la medicul psihiatru şi ulterior la un psiholog clinician pentru a-i pune un diagnostic. Aici aş zice că stăm bine din punctul ăsta de vedere, însă dacă ne ducem spre oraşele mai mici sau la ţară, acolo, din păcate, situaţia nu stă deloc bine” susține Anca Dumitrescu, psiholog și președinte al Autism Voice.

Între orașele mari din țară, cele mai multe centre dedicate copiilor cu autism există însă doar în Capitală.

„Noi am făcut un sondaj în primăvară referitor la situaţia la nivel naţional şi din datele colectate de noi, aproximativ 30% din centrele care oferă servicii sunt în Bucureşti. Iar în restul oraşelor vorbim de 1%, 2%, foarte puţin. Dar s-a dezvoltat mult în Bucureşti, însă în celelalte oraşe este o diferenţă destul de mare, momentan, faţă de ceea ce se întâmplă în Bucureşti” a mai spus psihologul Anca Dumitrescu.