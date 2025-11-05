Rujeola se întoarce. Câte cazuri au fost depistate în octombrie?

Conform unei informări a Institutului Național de Sănătate Publică, în luna octombrie, la nivel național au fost raportate 64 de cazuri.

„În perioada 1.01.2023 – 31.10.2025, în România au fost notificate 35.697 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (5 în Municipiul București, 4 în județul Brașov, 3 în județul Giurgiu, câte 2 în județele Argeș, Iași, Suceava, Satu Mare și câte 1 în județele: Mureș, Sibiu, Buzău, Constanța, Alba, Ialomița, Vaslui, Bacău, Bihor și Botoșani)„, potrivit INSP.

Potrivit aceleiași instituții, în perioada 1 – 31 octombrie 2025, conform datelor extrase din Registrul Electronic Național de Vaccinări, au fost utilizate 19.672 de doze de vaccin ROR din stocul național.