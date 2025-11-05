Rujeola se întoarce. Câte cazuri au fost depistate în octombrie?

FacebookEmailWhatsApp

Conform unei informări a Institutului Național de Sănătate Publică, în luna octombrie, la nivel național au fost raportate 64 de cazuri.

„În perioada 1.01.2023 – 31.10.2025, în România au fost notificate 35.697 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (5 în Municipiul București, 4 în județul Brașov, 3 în județul Giurgiu, câte 2 în județele Argeș, Iași, Suceava, Satu Mare și câte 1 în județele: Mureș, Sibiu, Buzău, Constanța, Alba, Ialomița, Vaslui, Bacău, Bihor și Botoșani)„, potrivit INSP.
Potrivit aceleiași instituții, în perioada 1 – 31 octombrie 2025, conform datelor extrase din Registrul Electronic Național de Vaccinări, au fost utilizate 19.672 de doze de vaccin ROR din stocul național.

Categorii: Exclusiv
Ți-ar putea plăcea

VIDEO Importanța prevenției în stomatologie

Prevenția în stomatologie este foarte importantă pentru menținerea sănătății orale. Ea se face având la bază trei principii esențiale. Cel mai bine este să acordăm atenție îngrijirii orale și controalelor…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Supă de varză pentru slăbit – gustoasă, hrănitoare și ușor de preparat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro