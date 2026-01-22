Sănătate curată într-o felie de pomeolo. Iată de ce trebuie inclus în alimentație

Originar din Asia de Sud-Est, pomelo este un fruct foarte apreciat pentru gustul său dulce-acrișor. Studiile au demonstrată că acest fruct are și numeroase beneficii pentru sănătatea organismului.

Înrudit cu grepfrutul, are numeroase proprietăți nutritive și conține substanțe minerale și vitamine, de aceea este un fruct ce trebuie consumat indiferent de anotimp. Pomelo este recunoscut pentru conținutul ridicat de vitamina C, fibre, potasiu, vitamina B6 și antioxidanți, elemente esențiale pentru menținerea unei stări bune de sănătate.

Datorită acestor nutrienți, consumul regulat de pomelo poate contribui la întărirea sistemului imunitar, ajutând organismul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor virale și bacteriene. Vitamina C acționează ca un antioxidant puternic, protejând celulele împotriva stresului oxidativ și susținând activitatea celulelor albe din sânge.

Pe lângă rolul său în imunitate, pomelo poate sprijini sănătatea digestivă datorită conținutului de fibre, care contribuie la reglarea tranzitului intestinal și la menținerea unei flore intestinale echilibrate. Potasiul prezent în pulpă ajută la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și susține buna funcționare a sistemului cardiovascular. De asemenea, antioxidanții din pomelo pot reduce riscul de îmbătrânire prematură a pielii și pot proteja organismul împotriva radicalilor liberi, care sunt implicați în dezvoltarea unor afecțiuni cronice.

Fructul este apreciat și pentru efectele sale asupra metabolismului. Datorită conținutului scăzut de calorii și bogăției de nutrienți, pomelo poate fi un aliat în menținerea greutății corporale. Aroma sa plăcută și senzația de sațietate pe care o oferă îl transformă într-o gustare sănătoasă, potrivită pentru persoanele care își doresc un stil de viață echilibrat.