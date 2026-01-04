Scandal la Spitalul Clinic Județean Constanța. Ce spune managerul unității

În cadrul unei conferințe de presă, Raluca Ștefan a explicat care este situația medicilor care fac gărzi în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța. Aceasta a afirmat că multe cadre medicale sunt scutite de gărzi, dar își ocupă timpul cu alte activități

Managerul celui mai mare spital din județul Constanța a explicat în cadrul unei conferințe de presă faptul că pe secția Neurochirurgie a unității medicale există cei mai mulți medici scutiți de gărzi.

„Pe Neurochirurgie am cei mai mulţi doctori, cei mai mulţi medici care sunt scutiţi de gărzi. Am medici pe care îi cunosc de acum 30 de ani care sunt scutiţi de gărzi şi nu vor să facă nicio gardă. Pentru că sunt bolnavi. (…) Medicii care au o afecţiune medicală, bolnavi, la rândul lor, şi vin cu un document care presupune scutirea de gărzi, un document medical eliberat de Comisia de Medicină a Muncii de scutire de gărzi nu îi poţi obliga să facă gărzi şi atunci îţi vin de la ora 8 la ora 14 sau la ora 15 sau dacă sunt şi cadre universitare vin de la ora 8 la 11, după care pleacă. Iar tu, ca manager, nu ai nicio măsură coercitivă, nu poţi să aplici nimic şi nu te ajută nici legislaţia să poţi să faci ceva” susține managerul spitalului din Constanța.

Raluca Ştefan a afirmat că sunt medici care fac sport, dar care sunt scutiţi de gărzi.

”Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd, când plec acasă, în cârciumi, prin vitrine îi văd, eu trecând cu maşina îi văd, şi sunt scutiţi de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinşi, în specialităţi chirurgicale. Sunt foarte tineri, sunt mai tineri ca mine. De 30 de ani, 35, până în 50 de ani sunt”, a susţinut Raluca Ştefan.

Cazul nu este însă unic la nivelul spitalului din Constanța, regăsindu-se la nivel național.

„Povestea asta nu este numai aici în Constanţa. Este la nivel naţional. Într-adevăr, plata gărzilor este la nivelul salariului din 2018, este nerecalculată, într-adevăr ar trebui să se umble la legislaţie. Probabil că cei care au posibilitatea să facă această chestie probabil că se vor gândi cumva să umble la programul de gărzi, la remuneraţia gărzilor, că pe de altă parte nici poţi să ţii un medic 30 de ore, să-i faci garda de 24 de ore după care să-l obligi să stea la program încă şase ore. Adică nici nu poţi să-l ţii 30 de ore pentru că va interveni burnout-ul. Undeva aici trebuie umblat un pic în zona de legislaţie”, a mai declarat Raluca Ştefan.

Reacția managerului celui mare spital din județul Constanța a venit după ce un bărbat a acuzat faptul că fratele său, diagnosticat cu anervrism de arteră vertebrală, a fost ținut sub supraveghere la Spitalul Județean fără medic curat și fără a fi transferat la un alt spital. În replică, managerul unității susține că respectivul pacient a fost tratat conform protocoalelor.