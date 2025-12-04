Senzori pentru glicemie retrași din 17 țări. Unii pacienți au murit

O campanie de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie se desfășoară în 17 țări, inclusiv Franța și SUA, după ce s-a descoperit că aparatele au o defecțiune. Se pare că ea pare a fi legată de șapte decese, anunță compania farmaceutică Abbott, potrivit AFP.

Retragerea vizează aparatele FreeStyle Libere 3 și Free Style Libre 3 Plus ai căror senzpri „ar putea furniza valori incorecte ale glicemiei scăzute” potrivit unui comunicat al companiei.

Defecțiunea ar fi provocat șapte decese, precum și alte 736 de incidente grave.

Doar în SUA au fost distribuți de Abbott peste 3 milioane de astfel de senzori.

Celelalte ţări vizate sunt Germania, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Elveţia şi Regatul Unit.