SJU Neamț, investiție în echipamente medicale de 5,3 milioane de lei

Consiliul Județean Neamț a primit finanțare de 5,3 milioane de lei pentru derularea unui proiect dedicat Spitalului Județean de Urgență. Cu ajutorul banilor se vor achiziționa echipamente pentru acordarea asistenței medicale pacienților cardiaci critici.

„Acest proiect reprezintă încă un pas important pentru modernizarea serviciilor medicale din județul nostru și pentru creșterea siguranței pacienților aflați în stare critică. Sunt mândru că am fost pe locul al doilea pe țară la numărul de puncte care ne-a adus această oportunitate de finanțare. Investițiile în echipamente performante și în digitalizarea fluxurilor medicale nu sunt doar o necesitate, ci o datorie pe care o avem față de oamenii care se bazează pe noi în momentele cele mai dificile„ a declarat Daniel Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț.

Investiția prevede dotarea cu echipamente medicale moderne, respectiv monitoare multiparametrice, paturi ATI, ecocardiograf de înaltă performanță, ventilatoare non-invazive, defibrilatoare, analizatoare rapide pentru markeri cardiaci, electrocardiograf, holtere, mobilier medical și soluții IT.