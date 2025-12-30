Spital Municipal în orașul Sibiu

Municipalitatea din Sibiu a preluat, în baza unei hotărâri a Consiliului Local, Spitalul General Căi Ferate. Unitatea medicală a aparținut în trecut de Ministrul Transporturilor.

Astfel, spitalul va fi transformat în spital municipal.

„Transferul Spitalului General CF Sibiu către Primăria Municipiului Sibiu marchează un pas esențial în dezvoltarea sistemului medical local, cu beneficii directe pentru accesul și calitatea serviciilor de sănătate oferite comunității. Prin aprobarea de către Consiliul Local a proiectului de hotărâre promovat de către doamna primar Astrid Fodor, astăzi autoritatea locală își reafirmă dorința și angajamentul preluării unității sanitare și continuarea dezvoltării acesteia. Preluarea Spitalului General CF Sibiu este soluția concretă prin care Municipiul Sibiu dobândește spitalul municipal pe care alte orașe îl au deja. Următorul proiect major este reabilitarea, extinderea și modernizarea spitalului, pentru a asigura o infrastructură medicală modernă și de calitate. Proiectul este deja înregistrat, urmând semnarea contractului de finanțare din fonduri nerambursabile. Sibienii merită să aibă acces rapid și sigur la servicii medicale publice eficiente, chiar aici, acasă” declară Ștefania Șerban, managerul unității medicale, potrivit Agerpres.

Pentru reabilitarea și modernizarea unității medical este nevoie de 45 milioane de euro.