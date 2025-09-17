Spitalul Clinic Județean „Sfântul Apostol Andrei” Galați, înscris în Programul național pentru tratarea infarctului miocardic

Ministerul Sănătății anunță intrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” în Programul Național pentru tratarea Infarctului Miocardic.

„Fiecare minut contează atunci când vorbim despre un infarct miocardic acut. Viața unui om depinde de rapiditatea cu care primește tratamentul potrivit. Am vizitat acest spital și am văzut cu ochii mei ce înseamnă condiții moderne de cardiologie intervențională și dedicare medicală – dovezi clare că serviciile medicale corecte pot fi oferite atunci când există voință, investiții și organizare” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, în legătură cu această decizie.

Programul AP-IMA este finanțat direct de Ministerul Sănătății și asigurǎ materiale sanitare, consumabile și medicmante cu aceastǎ destinație. „Pentru pacienții din întreaga regiune, aceasta înseamnă șanse reale de viață, acces mai rapid la tratament în momente critice și echipe medicale pregătite să intervină la secundă” a mai spus Alexandru Rogobete.

