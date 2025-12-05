Spitalul de Pediatrie Pitești susținut de privați. Centrul de sănătate mintală, reabilitat

O asociație privată a investit 2,5 milioane de lei pentru modernizarea Centrului de sănătate mintală a Spitalului de Pediatrie din Pitești.

Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii al Spitalului de Pediatrie din Pitești a fost reabilitate cu sprijinul Asociației „Din Grijă pentru Copii”, dar și de partenerii organizației.

„Aici există resursă umană specializată: logopezi, psihologi, medici, asistenţi şi personal dedicat unui astfel de centru, astfel încât fiecare copil să beneficieze de evaluare corectă, intervenţie profesionistă şi un traseu medical clar” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Totodată, centrul va putea sprijini copiii și atunci când vine vorba despre adicții.

„Prevenţia adicţiilor, indiferent de forma lor, inclusiv dependenţele de spaţiul virtual, o provocare tot mai prezentă în viaţa copiilor” a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
