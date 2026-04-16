Stare de urgență la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din cauza unei țevi furate care alimenta unitatea cu oxigen

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă” potrivit Poliției Capitalei.

Instalația de oxigen a Spitalului „Sfântul Pantelimon” este nefuncțională, după ce a fost furată o țeavă din sistemul de alimentare.

La fața locului a fost trimisă o autospecială ISU cu rezerve de oxigen.

„A fost direcţionată la spital o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen (6 butelii/10l si 7/5l)”, au transmis oficialii Ministerului Sănătăţii.

Persoana care a furat țeava care făcea parte din sistemul de alimentare cu oxigen al spitalului nu a fost încă identificată.