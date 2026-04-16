Stare de urgență la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din cauza unei țevi furate care alimenta unitatea cu oxigen

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„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă” potrivit Poliției Capitalei.

Instalația de oxigen a Spitalului „Sfântul Pantelimon” este nefuncțională, după ce a fost furată o țeavă din sistemul de alimentare.

La fața locului a fost trimisă o autospecială ISU cu rezerve de oxigen.

„A fost direcţionată la spital o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen (6 butelii/10l si 7/5l)”, au transmis oficialii Ministerului Sănătăţii.

Persoana care a furat țeava care făcea parte din sistemul de alimentare cu oxigen al spitalului nu a fost încă identificată.

Categorii: Exclusiv
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