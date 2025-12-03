STUDIU: Pacienții infectați cu HIV, discriminați și stigmatizați

Un studiu dedicat modului în care trăiesc pacienții infectați cu HIV în România relevă faptul că aceștia evită să discute deschis despre diagnosticul lor pentru că sunt discriminați și stigmatizați.

„Există o mare reţinere în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV să discute cu alte persoane despre situaţia lor de sănătate” susține studiul.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 301 persoane, iar 44,8% dintre bolnavii chestionați au recunoscut că există multă discriminare și stigmatizare în societate față de persoanele seropozitive.

Doar 22% dintre pacienţii cu HIV spun că nu au simţit niciodată discriminare în sistemul, medical românesc pentru faptul că sunt infectaţi cu acest virus.

Realizatorii sondajului subliniază că acesta este „o statistică, nu are toate rigorile ştiinţifice”, însă cercetarea arată modul în care bolnavii infectaţi cu HIV percep situaţia în care se află în raport cu societatea şi cu sistemul medical.