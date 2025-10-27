Suspiciune de malpraxis la Spitalul Sinaia. O pacientă a murit în condiții suspecte

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului cere Ministerului Sănătății să trimită Corpul de Control la Spitalul Orășenec Sinaia, în urma decesului unei femei de 34 de ani. Pacienta și-a pierdut viața din cauza septicemiei și a unei probleme grave la ficat. Decesul a survenit la 3 săptămâni după operație.

Cazul ridică anumite suspiciuni de malpraxis, iar fundația cere identificarea celor responabili și aplicarea măsurilor legale.

Pacienta a suferit o intervenție chirurgicală la vezica biliară, a fost externată după 16 zile, dar la două zile la momentul în care a ajuns acasă a fost transportată la Spitalul din Fundeni în stare critică, fiind ținută în viață doar de apărate, după care a murit.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului cere acum o verificare amănunțită a circumstanțelor în care femeia și-a pierdut viața.

„ Cazul de la Spitalul Orăşenesc Sinaia confirmă, încă o dată, necesitatea reformării urgente a mecanismului de soluţionare a cazurilor de malpraxis medical, pentru ca abuzurile să nu rămână nepedepsite şi să nu se mai repete” spun reprezentanții fundației.