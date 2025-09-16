Țările europene care propun restricții la vânzarea și consumul de alcool

Șase state-membre ale Uniunii Europene militează pentru introducerea unor măsuri restrictive cu privire la consumul de alcool. Austria, Belgia, Franța, Letonia, Slovenia și Spania se arată îngrijorate față de consumul ridicat de alcool înregistrat pe teritoriul lor.

Franța este de părere că trebuie pus mai mult accent pe taxarea tutunului și alcoolului, în timp ce Letonia propune taxarea supradimensionată a accizelor, dar totodată susține și restricții cu privire la publicitatea care se face produselor din alcool. Austria cere în schimb măsuri mai ferme prin care tutunul, alcool și alimentele ultraprocesate să fie mai greu accesibile. Aceleași arugmente sunt susținute și de Spania și Slovenia. Totodată Belgia dorește revizuirea Directivei privind produsele din tutun și măsurile referitoare la alcool.

