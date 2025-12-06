Trusă de chirurgie laparoscopică 4K la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a fost dotat cu o trusă de chirurgie laparoscopică 4K, printr-un proiect al Consiliului Județean Dâmbovița. Investiția are o valoare aproximativă de 1 milion de lei.

„Noua trusă 4K – în valoare de 968.000 lei, achiziționată din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița – reprezintă una dintre cele mai moderne tehnologii de imagistică laparoscopică, utilizată în chirurgia generală, ginecologie, urologie și alte specialități” transmit reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița.

Echipamentul oferă imagini 4K de o claritate excepțională, precizie sporită în intervenții și siguranță pentru pacienți. Practic, fiecare gest chirurgical devine exact, iar recuperarea poate fi rapidă și ușoară.

