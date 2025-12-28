UNOPA: Guvernul taie alocația de hrană pentru 137 de copii cu HIV/SIDA

În baza Ordonanței „Trenuleț” a Guvernului României, plata indemnizației de hrană pentru cei 137 de copii cu HIV/SIDA se suspendă din 2026.

Astfel, la Art. XXXVIII ordonanța spune că „În anul 2026, prevederile art. 582 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se mai aplică.” Art. 58 alin 2 din Legea nr. 448/2006 spune „Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.”

Pe această cale Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA critică decizia și cere anularea ei.

„Decizia Guvernului, în Ajun de Crăciun, de a tăia alocația de hrană pentru acești copii, este imposibil de imaginat. Este o pată de rușine de neșters, care arată adevărata față a Guvernului, sperăm ca Parlamentul va repara această nedreptate când Ordonanța va ajunge la aprobarea Parlamentului. Până atunci, urăm Guvernului, miniștrilor, politicienilor, funcționarilor care au gândit și aprobat această măsură de economii la bugetul Statului să aibă parte de acești bani, din ei să se bucure și să se îndestuleze, din ei să-și plătescă salarii, indemnizații și alte cheltuieli importante pentru ei”, a declarat Iulian Petre, Director Executiv UNOPA.