Vaginismul, disfuncția care afectează viața sexuală a femeilor VIDEO

Viața sexuală a femeilor poate fi dată peste cap de multe cauze. Una dintre ele este vaginismul. Deși această disfuncție este foarte cunoscută în literatura de specialitate, se vorbește foarte puțin despre ea în practica medicală.

Vaginismul este o disfuncție care provoacă o contractură puternică a mușchilor vaginali, împiedicând astfel penetarea în timpul actului sexual. Iar o astfel de problemă poate crea dezechilibre în cadrul unei relații, între cei doi parteneri.

„O altă tulburare pe care o putem corecta cu ajutorul PRP-ului este vaginismul. Despre care se vorbește foarte puțin, dar este o realitate. Vaginismul înseamnă că se produce un fel de spasm a musculaturii vaginale care nu permite penetrarea. Este imposibil pentru o femeie să aibă contact sexual” spune dr. Zorela Sgarbură, medic primar obstetrică-ginecologie, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicii spun că din cauza vaginismului, o femeie care suferă de o astfel de problemă nu poate beneficia de consult ginecologic.

Atât de contractați sunt mușchii, încât nu se poate intra în vagin nici în timpul actului sexual, nici dacă se vine la ginecolog și ginecologul dorește să examineze o pacienta„ susține dr. Zorela Sgarbură, medic primar obstetrică-ginecologie, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Vaginismul, cauze principale

Literatura de specialitate pune această problemă pe seama unor traume psihologice sau a unor experiențe neplăcute care provoacă, la nivel psihologic, această disfuncție.

„Existe cauze psihologice, poate experiențe nedorite sau traume anterioare” spune dr. Zorela Sgarbură, medic primar obstetrică-ginecologie, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cum se tratează vaginismul

Scopul tratamentului este acela de a relaxa mușchii vaginali. Pentru asta, medicii folosesc inclusiv injecții cu botox. De asemenea, există și terapia PRP care și-a dovedit eficiența în tratamentul vaginismului

„Ce este de făcut? Avem proceduri cum este botoxul ca să putem paraliza nervii care contractă mușchii și nu permit intrare în vagin. Bineînțeles că acest lucru se asociază și cu alte proceduri sau laserul CO2, iar combinarea lor dă rezultate” mai spune dr. Zorela Sgarbură, medic primar obstetrică-ginecologie, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.