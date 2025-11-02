Val de critici pe internet după moartea medicului Ștefania Szabo. Colegiul Medicilor Buzău ia atitudine

Moartea tragică a medicului Ștefania Szabo a fost transformată de internauți într-un fiasco, după ce pe rețelele sociale au apărut zeci de mesaje în care activitatea i-a fost criticată. Medicul Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău a postat un mesaj public în care în exprimă indignarea față de atitudinea nepotrivită a oamenilor.

„Nu am văzut pana acum un val de ură așa de mare la adresa corpului medical. Nu a contat munca enormă din spital, munca voluntară din caravanele medicale din județ sau munca administrativă și stresul de la conducere! Pe semenii noștri care comentează in necunoștință de cauză îi interesează de ce se îmbracă frumos,de ce se îngrijește și arată bine. Din păcate se pare că statul/ guvernul nu poate face nimic in acest sens, oricine poate scrie orice, poate blama, înjura. Nu avem nici o protecție legală în fața acestor agresiuni. Suntem într-un punct în care avem nevoie de ajutorul autorităților pentru a repune totul în ordine” susține dr. Dragoș Porumb.

Medicul atrage încă o dată atenția cu privire la faptul că statul nu face suficient de mult pentru a putea să-i protejeze pe medici.

„Nu avem nici o protecție legală în fața acestor agresiuni. Suntem într-un punct în care avem nevoie de ajutorul autorităților pentru a repune totul în ordine. Ne trebuie un cadru legal de lucru reglementat prin protocoale și o lege a malpraxisului, ne trebuie criterii pentru urgențe ca să nu mai aglomerăm camerele de gardă! Privit din prisma oamenilor “consumatori” de servicii medicale publice nu pot să nu le dau dreptate in unele cazuri. Ne lovim des de fapte de malpraxis unele apărute datorită unor deficiențe de sistem” mai spune președintele Colegiului Medicilor din Buzău.

Care e cauza morții medicului Ștefania Szabo?

Deși în spațiul public au apărut numeroase scenarii cu privire la decesul medicului Ștefania Szabo, președintele Colegiului Medicilor din Buzău susține că adevărata cauză a morții va fi stabilită în urma anchetelor în desfășurare.

„Legat de celălalt aspect -cauza morții- ar trebui să lăsăm autoritățile să își facă treaba fără a emite ipoteze în necunoștință de cauză. Există un cumul de factori care au dus la deces,dar până la definitivarea anchetei nu putem spune nimic. Cred că ar fi fost bine să fi fost sprijinită și ajutată mai mult de către prietenii apropiați în momentul în care au văzut un dezechilibru in viața ei….păcat că s-a sfârșit așa! Dumnezeu să o odihnească!” a mai spus medicul Dragoș Porumb.