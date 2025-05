VIDEO De pe scenă, la catedră. Un nou început pentru Tili Niculae

Îndrăgită de telespectatori, actrița Tili Niculae va începe, din toamnă, un nou proiect personal. De această dată, ea va renunța la lumina reflectoarelor, în favoarea unei cariere didactice. Absolventă a Facultății de Litere, Tili Niculae va deveni profesoară de limba engleză.

Tili Niculae a vorbit despre emoția noului său început în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, de la Medika TV. Fosta actriță, în curând profesoară de limba engleză, a povestit ce anume a determinat-o să lase scena pentru viața la catedră.

„În primul rând nu a fost o idee, ci o ambiție personală de a avea și a doua facultate. Mi-am dorit mereu să știu să fac și altceva în afară de actorie. Când am terminat Facultatea de Teatru, nu era timp de așa ceva, am fost timp de 10 ani în prime time, la televizor, în casele oamenilor. Au fost foarte multe lucruri pe care nu le-am materializat atunci. La un moment dat, eram acasă, ștergeam oglinda și ziceam ce-aș vrea să mai fac? Așa că m-am dus și m-am înscris la Facultatea de Litere și am zis ok, am învățat limba engleză când eram mică, aș vrea să pun în practică abilitățile dobândite în timpul profesiei de actor. Și așa am început”, susține Tili Niculae.

În formarea sa pentru noua profesie au contat foarte mult profesorii pe care Tili i-a avut la Facultatea de Litere. Finalizarea cursurilor a fost un proiect plin de provocări, pe care le-a depășit fără probleme.

„Chiar dacă a fost o experiență personală, faptul că am avut mentori în adevăratul sens al cuvântului, faptul că am reușit cu reziliență să pot duce la final aceste cursuri, având 13 examene, și multe tentative de a renunța la parcurs, pentru că era lupta între casă și școală”, a povestit Tili Niculae.

De la toamnă, Tili Niculae va preda limba engleză în cadrul unui centru de educație privat. Elevii săi vor fi copii de vârstă mică. Fosta actriță s-a arătat foarte entuziasmată de acest proiect în care urmează să se implice.

„Din toamnă voi fi profesoară, la un centru de limbi străine din București. Voi lucra în clasele unde există copii de vârstă mică. Mă voi focusa pe ideea de a-i crește și de a crește împreună cu ei. E frumoasă senzația aceea în care privești în urmă și spui că ai format o echipă.” a mai spus Tili Niculae.