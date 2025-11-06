VIDEO MARATON Medika TV Dr Mohamad Delbani despre redefinirea musculaturii abdominale prin proceduri estetice

Persoanele care apelează la proceduri estetice pentru reducerea excesului de grăsime își doresc și o redefinire a musculaturii abdomenului. Procesul este unul complex, dar tehnicile moderne de chirurgie estetică pot oferi o musculatură abdominală care să iasă în evidență într-un mod plăcut.

„Se bazează pe definirea musculaturii,  nu este aplicabilă în toate cazurile, mai ales dacă există exces foarte mare de piele. Atunci facem operație de plicaturare de mușchi, reparăm musculatura și tăiem surplusul de piele. Aceste rezultate sunt diferite față de operația de liposucție highdefiniton” susține dr. Mohamad Delbani – medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reparatorie – Clinica Dr. Delbani.

Categorii: Maratoanele Medika TV
