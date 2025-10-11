VIDEO Scapă de melancolie cu produse apicole. Iată pe care le recomandă medicii

Se știe destul de bine că natura are beneficii pentru organism. Toamna, suntem mai predispuși la melancolie și tristețe sau stări de depresie ușoară. Putem scăpa de toate acestea cu ajutorul produselor apicole. Întreabă specialiștii care este doza necesară pe care poți să o iei zilnic pentru a alunga melancolia din viața ta.

„Vremea de toamnă favorizează apariția acestor stări de melancolie, de tristețe. Plouă, bate vântul, este normal să ave astfel de stări” susține dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie.

Produsele apicole pot fi de mare ajutor pentru a ține în frâu aceste stări pentru a ne simți relaxați și pentru a avea o atitudine pozitivă.

„Recomandarea mea sunt produsele ale stupului, polen, lăptișor de mască, în combinație cu miere, propolis. O pacientă chiar mi-a spus că se simte bine cu ajutorul produselor apicole pe care eu le-am recomandat” mai spune dr. Ruxandra Constantina.

