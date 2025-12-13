Zilele UMF Târgu Mureș. Mesajul medicului Cristian Oancea

Invitat în cadrul evenimentului Medical Zilele UMF Târgu Mureș, prof. dr. Cristian Oance, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a vorbit despre importanța prevenției medicale.

„Prevenția nu este opțională. Este prima șansă a pacientului. Este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Este mai ieftin. Este mai eficient. Și, cel mai important, salvează ani de viață” susține prof. dr. Cristian Oancea.

Medicul a atras încă o dată atenția cu privire la faptul că România face foarte puține eforturi în privința prevenției medicale.

„Din păcate, în România prevenția continuă să fie insuficient valorificată. Intervenim adesea mult prea târziu, în stadii avansate de boală, atunci când resursele terapeutice sunt limitate, iar prognosticul pacientului este rezervat” a mai spus dr. Cristian Oancea.