Asociația „Zi de bine” și proiectul „KIT”, un sprijin real pentru copiii consumatori de droguri

Adolescenți din șase licee din București, alături de consilieri școlari și profesori ai acestor unități de învățământ, vor învăța cum să acorde sprijin tinerilor de-o vârstă cu ei în lupta împotriva drogurilor. Totul în cadrul celui mai nou proiect al Asociației „Zi de bine”, denumit „KIT”, acronimul de la „Keep in touch” sau „Keep it together”.

Melania Medeleanu, reprezentantă a Asociației „Zi de bine” a vorbit în cadrul emisiunii „Medika Antidrog” despre scopul proiectului „KIF” și felul în care această inițiativă vine în sprijinul tinerilor și adolescenților care au probleme din cauza consumului substanțelor interzise.

„După proiectul CREATiV care vine în sprijinul copiilor dependenți de droguri, ne-am întrebat ce facem ca acești copii să nu mai ajungă în această etapă? Și așa s-a născut proiectul KIT (Keep it together). Acest program ne arată că cea mai bună comunicare nu se obține de sus în jos, în relații marcate de putere și de autoritate, ci de la egal la egal. Copiii învață unii de la alții, iar asta e foarte important” a declarat Melania Medeleanu.

Cine sunt voluntarii „KIT”?

Tinerii care au probleme din cauza consumului de substanțe interzise vor beneficia de suport din partea unor tineri de-o vârstă cu ei. Este vorba despre un număr de 150 de elevi din șase licee bucureștene, care vor fi instruiți cum să le ofere sprijinul tinerilor cu probleme.

„Ce ne-am propus prin KIT este foarte simplu. Am luat 150 de tineri, consilieri școlari și profesori din 6 licee bucureștene, i-am adus împreună și-i pregătim în fiecare lună să devină mentori și să se întoarcă apoi în liceele lor. Ce învață copiii? Învață despre stima de sine, învață cum să se valorizeze, care sunt semnele depresiei, cum să vorbească cu cineva care trece prin așa ceva” a mai spus Melania Medeleanu.