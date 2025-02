Operația de micșorare a stomacului tratează și afecțiunile asociate obezității

Cui și când este indicată operația de micșorare a stomacului? Ce trebuie să știe pacientul înainte de intervenție? Revine acesta la kilogramele pe care le-a avut înainte de operație? Cum își păstrează greutatea? Sunt întrebări la care ne-a răspuns dr. Ștefan Tucă, medic chirurgie generală, cu supraspecializare în chirurgie bariatrică, invitatul emisiunii Sănătatea FM.

„Chirurgia bariatrică se adresează pacienților cu un exces de kilograme, cu un indice de masă corporală de peste 35. Ea presupune mai multe intervenții chirurgicale, cele mai cunoscute dintre acestea fiind gastric sleeve și bypass gastric. Se îndepărtează cam 85% din stomac. Odată cu această îndepărtare dispare, practic, din porțiunea de sus a stomacului, o zonă unde există niște celule ce produc doi hormoni răspunzători de senzația de foame și de senzația de sațietate: grelina și leptina. Pacienții operați nu vor resimți senzația de foame, și se vor simți sătui, și vor slăbi prin simplul fapt că volumul stomacului este mult mai redus. Are cam 80-100 ml. Ei vor slăbi eficient pe parcursul unei perioade de un an, un an și jumătate, ajungând la greutatea ideală, corespunzătoare înălțimii”, explică la Sănătatea FM dr. Ștefan Tucă, medic primar chirurgie generală, cu supraspecializare în chirurgie bariatrică.

Potrivit acestuia, chirurgia bariatrică este indicată pacienților care au suferit numeroase eșecuri în ceea ce privește regimul alimentar, celor care nu reușesc să rămână normoponderali, celor care au un indice de masă corporală de peste 30 sau 35. Indicele de masă corporală este un raport între greutatea pacientului exprimată în kilograme și înălțimea acestuia la pătrat.

„Chirurgia bariatrică presupune realizarea unui set întreg de analize și investigații. La spitalul unde lucrez se întâmplă toate într-o singură zi. Aceste investigații și analize includ de la analize de sânge simple, la consult neurologic, endoscopie digestivă superioară, consult cardiologic, psihologic, preanestezic, endocrinologic, de diabet și boli de nutriție. O întreagă comisie evaluează acești pacienți, pentru că nu la toți poți să faci operația a doua zi.

De exemplu, sunt pacienți la 150-160 de kilograme, fumători, care au apnee în somn și riscul de a dezvolta complicații pulmonare postoperatorii este mare, de aceea aceștia trebuie evaluați foarte bine de către pneumolog. Se fac niște teste de apnee în somn, polipi, monografie și unii dintre ei poartă la domiciliu, pentru o perioadă de 2, 6, 8 săptămâni, o mască de oxigen care le îmbunătățește statusul respirator și operația poate fi făcută fără niciun risc din punct de vedere respirator. Sau sunt pacienți care trebuie evaluați din punct de vedere cardiologic. Nu de puține ori, cardiologul solicită niște investigații mai ample din punct de vedere cardiac, cum ar fi coronarografie sau angio CT”, explică medicul.

Gastric Sleeve vs Gastric Bypass

Un gastric sleeve durează în jur de o oră, o oră și jumătate. Gastric bypass durează cam două ore, două ore și jumătate [și] se face sub anestezie generală.

„Gastric sleeve îndepărtează pur și simplu 85% din stomac, rămânând în locul stomacului un rezervor gastric care seamănă cu o banană, fără a se modifica circuitul digestiv în jos, adică alimentele urmează același traseu digestiv. În cazul operației de bypass intervine și un mecanism al absorbției native. În afara faptului că se secționează stomacul și rămâne un rezervor mic, se și scurtcircuitează o anumită porțiune din tubul digestiv în așa fel încât să apară un mecanism de malabsorbție, adică pacientul să slăbească și mai mult prin faptul că sucurile digestive cu alimentele se amestecă în intestin cumva mai târziu. Și atunci el nu metabolizează la fel ca înainte alimentele și slăbește și mai mult. Este o procedură indicată celor cu diabet zaharat necontrolat prin medicație sau celor cu multe kilograme în plus”, explică dr. Ștefan Tucă, medic primar chirurgie generală, cu supraspecializare în chirurgie bariatrică.

Articol susținut de rfi.ro